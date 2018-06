Juventus e Genoa si incontreranno nei prossimi giorni per discutere del trasferimento di Ronaldo Mandragora. Il centrocampista ex Pescara potrebbe essere il primo colpo del mercato italiano con diritto di 'recompra' ma come riporta Ilbianconero.com al momento la richiesta della Juve è di ben 20 milioni di euro, cifra alla quale il Genoa non può arrivare. Nelle prossime ore ci saranno nuovi aggiornamenti e un incontro tra le due parti.