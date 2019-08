Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la valutazione di Emre Can è intorno ai 30 milioni di euro. Ancora non è arrivata nessuna offerta concreta per il centrocampista del Liverpool anche se con il Barcellona c'è la possibilità di imbastire uno scambio alla pari con Ivan Rakitic, in uscita dal Barça-