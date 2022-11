La Juventus cerca un terzino destro sul mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, in alternativa all'olandese Rick Karsdorp della Roma, Cherubini pensa allo spagnolo Alvaro Odriozola (rientrato al Real Madrid dopo il prestito alla Fiorentina) e allo svedese Emil Holm dello Spezia, fatto seguire in diverse occasioni nelle ultime settimane. Un'altra pista porta al possibile ritorno dell'italiano Andrea Cambiaso, acquistato in estate dal Genoa e poi subito prestato al Bologna.