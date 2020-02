L'emergenza per il Coronavirus ha portato alla chiusura al pubblico di alcune partite di Serie A, quelle giocate nelle zone colpite. Un provvedimento volto a non bloccare il campionato, visto che un altro rinvio delle gare avrebbe portate ad ulteriori problemi di calendario. Così, le varie squadre si fanno i conti in tasca sulle potenziali perdite. Specialmente la Juventus, che domenica ospita l'Inter in quella che sarebbe stata una partita da tutto esaurito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno incassato ben 21 milioni su 74 provenienti dallo Stadium solo per attività extra campo: musei e ristoranti, infatti, negli stadi di oggi, hanno un grosso peso a bilancio, quasi come le partite. Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, per i match di cartello, ogni squadra incassa circa 300 mila euro di merchandising.