David Alaba sarà uno dei giocatori a parametro zero più corteggiati d'Europa. Come scrivono in Germania, in pole position per il terzino del Bayern Monaco, su cui c'è anche la Juventus, c'è il Paris Saint-Germain, in quanto unico club pronto a soddisfare le richieste economiche dell'austriaco: 20 milioni di euro a stagione più 20 milioni al momento della firma.