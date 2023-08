Il collega Sandro Sabatini si è fatto nove domande e si è dato altrettante risposte sullo scambio Lukaku-Vlahovic, altrimenti definito l’affare dell’estate. Come per tutti i pezzi di Calciomercato.com, ho letto anche il suo e mi sono trovato d’accordo quasi su tutto.(peraltro come) sia nelle ripartenze, sia nelle sponde da centrocampo in su. Quest’analisi la integrerei solo con un concetto:Quella che, infatti, sta prendendo corpo è unadesiderosa e, forse, bisognosa di tornare a vincere. I due anni dell’Allegri 2 sono stati alquanto tribolati eQuello di Pirlo aveva portato in dote la Supercoppa e la Coppa Italia. Poco, quando si pensa che la necessità sia conquistare scudetto o, meglio ancora, la Champions. Invece tre anni sono un tempo congruo per stabilire cheA proposito: nell’affare con il Chelsea, la Juve dovrebbe guadagnare una quarantina di milioni che, sommati a quelli per le uscite di Zakaria, McKennie (spero) e Iling-Junior (spero di no), aiuterebbero a, anche se un altro aumento di capitale sembra, ai più, indispensabile.È interesse anche suo che la Juve non sia costretta a cercare un altro allenatore sul mercato. Né l’anno prossimo. Né, meno che mai, a campionato in corso. E poi anche i direttori sportivi hanno un cuore. E quello di Giuntoli, bianconero fin dall’infanzia, sa come battono i cuori dei tifosi.