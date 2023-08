Quella che da bambini ci veniva insegnata per verificare l’esattezza di qualsiasi operazione. Proviamo ad applicarla anche qui.1-Oggi chi è più forte tra Lukaku e Vlahović? Lukaku. Lo dicono i numeri: anche nell’ultima stagione ha segnato più gol in meno minuti giocati.2-Domani chi, in prospettiva, tra Lukaku e Vlahović? Vlahović, ovviamente. Ha sette anni di meno.3-Lukaku 40 milioni, Vlahović 80: sono valutazioni corrette e prezzi giusti non solo nel breve termine? Sulle valutazioni, la risposta la dà il mercato: quindi, sì. Sul futuro, nessuno: quindi, chissà.4-Il carattere indecifrabile e i tradimenti seriali hanno cambiato l’opinione popolare - anche tecnica - su Lukaku? Sì. Lo shock del voltafaccia all’Inter lo ha trasformato da gigante buono a killer dei sentimenti, da bomber trascinatore a cavallone contropiedista e basta.5-La pubalgia di Vlahović ha cambiato l’opinione popolare su di lui? No, anche se i tempi di recupero si sono dilatati in modo sorprendente.6-Perché Allegri ha chiesto con insistenza Lukaku? Perchè lo ritiene più efficace (peraltro come Conte) sia nelle ripartenze sia nelle sponde da centrocampo in su.7-Perchè la Juventus è in sintonia con l’allenatore per portare a termine l’operazione? Perchè con la cessione di Vlahović entrano milioni fondamentali per il bilancio e perchè la valutazione di Lukaku viene considerata congrua anche nella prospettiva di un’eventuale rivendita.8-Tra Juventus e Chelsea chi fa l’affare? Entrambe pensano di farlo, sennò non lo farebbero. Entrambe infatti lo fanno.9-La notizia data in anteprima da Ivan Zazzaroni sul “Corriere dello Sport” sta condizionando le cronache e i commenti di tutti gli altri giornali/media? Non tutti. Ma alcuni, sì: è evidente. Anche perchè c’è chi l’ha smentita o nascosta fino all’evidenza…Come i numeri di maglia e come questa speciale prova del 9 che non sarà sicuramente considerata esatta. Controllate i commenti…