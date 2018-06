L'affare non si è ancora sbloccato. Secondo La Gazzetta dello Sport, è calato il gelo per Joao Cancelo tra la Juventus e il Valencia: mentre il giocatore spinge per i bianconeri, il club spagnolo pretende ancora 40 milioni e non vuole fare alcuno sconto alla Juve. L'incontro di Milano due giorni fa non ha prodotto così i risultati sperati, il Valencia è gelido e vuole quei soldi. "Per sciogliere i ghiacciai servirà pazienza e un rilancio che potrà arrivare nei prossimi giorni, la Juve rimane fiduciosa perché il giocatore vorrebbe Torino", si legge.