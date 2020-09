Il quotidiano Il Mattino svela un retroscena sulla trattativa tra Juventus e Napoli per l'attaccante Arkadiusz Milik, arenatasi anche per effetto del cambio di guida tecnica nel club bianconero con l'avvento di Pirlo al posto di Sarri. Il presidente azzurro De Laurentiis spingeva per avere Juan Cuadrado come contropartita tecnica nell'affare, ricevendo dalla Juve un secco rifiuto.