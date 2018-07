Paris Saint-Germain e Manchester United non disturberanno la Juventus nella trattativa per Cristiano Ronaldo. Secondo Marca, i campioni di Francia non vogliono investire su un giocatore di 34 anni a quelle condizioni economiche. I Red Devils invece sono frenati dal fatto di aver già pronto l’attacco titolare del prossimo anno e soprattutto da “qualche problema" tra CR7 e José Mourinho