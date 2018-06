Lorenzo Pellegrini è uno dei calciatori nel mirino della Juventus per rafforzare la squadra in estate. Il centrocampista giallorosso ha una clausola da 31 milioni di euro che i bianconeri sarebbero anche disposti a pagare ma come riporta Il Corriere dello Sport l'agente del calciatore ha fatto presente al club capitolino che Pellegrini non ha intenzione di trasferirsi in estate. Presto le parti si dovrebbero riaggiornare per parlare anche di un possibile rinnovo per il classe '96.