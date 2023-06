La Juve ha venduto Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni (pagabili in sei esercizi) anziché per i 35 previsti dall'accordo originario. In tutto ha così incassato 40 milioni, considerando i 10 spesi dagli inglesi per il prestito di 18 mesi. Pochi secondo alcuni tifosi che sui social hanno ricordato l'investimento da 44 milioni effettuato dalla Juve per strapparlo all'Atalanta. In realtà la Juve ne pagò molti meno. Perché l'operazione era da 35 milioni più 9 di bonus, ma al 31 dicembre 2022 di questi bonus ne erano scattati per appena 1,4 milioni.