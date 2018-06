Ieri Juventus e Psg si sono incontrati a Milano per parlare di mercato visto. Tra i nomi offerti ai bianconeri c'è quello di Adrien Rabiot mentre ai parigini piace, e pure molto, Alex Sandro. Fino al 30 giugno, però, il Psg ha le mani legate dal Financial Fair Play e ad oggi i transalpini non possono fare nessuna offerta ufficiale per l'ex Porto. Una prima proposta del club francese, però, potrebbe arrivare a partire dal dal 1° luglio.