Fuori dallo scorso 4 dicembre per colpa di un infortunio al ginocchio, il centrocampista della Juventus Sami Khedira dovrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri tra circa 20 giorni, lo riporta Sky Sport. Il tedesco è pronto a dare un contributo importante alla squadra di Sarri in vista della seconda parte di stagione soprattutto in chiave Champions grazie alla sua esperienza. Sarà un rientro ancora più importante dopo la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund, in prestito con obbligo di riscatto più bonus, per una cifra complessiva che va oltre i 30 milioni di euro.