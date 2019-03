Sami Khedira è fuori dai giochi dopo l'operazione al cuore dello scorso mese. Come riporta Ilbianconero.com, al momento non è possibile capire se l'ex Real Madrid sarà in grado di accorciare i tempi di recupero che dopo l'operazione sono stati stimati in 30 giorni. Per il momento questa resta la diagnosi. La prossima settimana, dopo i primi test fisici, se ne saprà certamente di più.