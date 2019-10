Questa settimana rientrano i nazionali. Tuttosport fa il punto su cosa accade in casa Juve dove Cristiano Ronaldo dovrebbe rientrare proprio domani (martedì) ma avendo presumibilmente un giorno di riposo dopo la partita di questa sera contro l'Ucraina. Mercoledì sarà anche il giorno di Paulo Dybala, Blaise Matuidi e Merih Demiral che questa sera si sfidano a Parigi. Giovedì torneranno gli italiani Bernardeschi e Bonucci e anche Pjanic potrebbe tornare ad allenarsi nella stessa giornata, così come Cuadrado. Alex Sandro è atteso per mercoledì, Bentancur venerdì mentre Emre Can, Szczesny, De Ligt e Ramsey potrebbero allenarsi già domani. Il gallese, con ogni probabilità, lavorerà a parte.