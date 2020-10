Giornata numero 18 in isolamento per Cristiano Ronaldo, che ancora attende di essere negativo al tampone al Covid-19, dopo la positività di martedì scorso. La quarantena del numero 7 della Juventus, però, ha i giorni contati: secondo le disposizioni dell’11 ottobre del CTS, gli asintomatici che non si negativizzano terminano comunque l’isolamento dopo 21 giorni perché la carica virale è talmente bassa che non è più in grado di infettare. Per questo, CR7 sarà in gruppo al massimo il prossimo martedì, pronto a tornare per la sfida contro la Lazio.