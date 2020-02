Con Lione - Juventus e Real Madrid - Manchester City si chiude domani sera il programma della gare d’andata degli ottavi di Champions League. Sulla lavagna, si legge in una nota, la squadra di Sarri è favorita già all’andata, anche se la quota per il successo bianconero è alta 2,00 volte la posta. Rudi Garcia, che ai tempi della Roma ha provato a strappare uno scudetto alla Juventus, crede comunque nelle potenzialità dei suoi e spera in un segno «1» a 3,95. A quota 3,45 il pareggio. Riparte quindi il percorso della Juve che ha costruito una squadra in grado di arrivare fino in fondo alla competizione. Almeno il passaggio del turno sembra assolutamente alla portata dei bianconeri che si giocano ai quarti a 1,13, mentre l’eliminazione sarebbe una sorpresa a 6,00 volte la posta. Lo step successivo è la semifinale e CR7 e compagni sono proposti a 2,25. L’ipotesi della Juve finalista vale 5,00, il successo in Champions è a 8,00. Domani scenderanno in campo altre due squadre candidate alla vittoria. In Real Madrid - Manchester City i Blancos partono contro il pronostico visto che il segno «1» vale 2,95. Gli inglesi, a causa della violazione del fair play finanziario, rischiano di non giocare la prossima Champions e in campionato non hanno chance di rimontare il Liverpool. La squadra di Guardiola sarà molto motivata e il segno «2» sul match di Madrid vale 2,35.