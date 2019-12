A scanso di equivoci, Cristiano Ronaldo è tornato. O forse non se ne era mai andato. Perché alla fine, una volta smaltito il dolore al ginocchio, il fuoriclasse portoghese ha ripreso a segnare senza fermarsi più. Anzi, a dirla con i numeri, non è mai riuscito a trovare questa continuità con la maglia della Juve: mai in gol per più di tre partite consecutive, ora è arrivato a cinque. Non solo, Ronaldo sta sempre meglio. Impressionante a livello atletico, in questo tridente c'è pure lui a fare un figurone con più continuità in zona gol di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. A scanso di equivoci, Ronaldo non si è limitato a segnare, come fatto nelle ultime partite: questa volta ha deciso di fare qualcosa di straordinario, salendo in cielo e restandoci per un bel po', un colpo di testa semplicemente impressionante.



NEL TRIDENTE – CR7 è tornato. E forse per la prima volta da quando è alla Juve, sembra pure divertirsi per davvero. Merito del tridente. O almeno così sembra. Perché fino a un paio di partite fa, gol o non gol, Ronaldo non pareva divertirsi poi così tanto. Un po' per una condizione che non decollava, un po' per un sistema di gioco che lo portava a scomparire nel traffico di una Juve che per la prima volta badava al palleggio e alle corsie centrali. Qualcosa è cambiato. E si vede. Perché la Juve con le tre punte piace molto di più, perché la Juve con le tre punte si piace molto di più. Almeno piace molto di più a Ronaldo, almeno quando le altre punte sono Higuain e Dybala. La controprova è attesa quando Sarri cambierà nuovamente la formula dell'attacco bianconero, forse già in Supercoppa. Intanto, a scanso di equivoci, Ronaldo è tornato a fare il fenomeno.