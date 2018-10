L'effetto Cristiano Ronaldo si fa sentire non soltanto sulla Juventus e sul calcio italiano, ma anche in... Israele! L'interesse dei tifosi locali verso la Serie A, come riportato da Yediot Ahronot, dall'arrivo del fenomeno portoghese in bianconero ha subito una crescita mostruosa del 200%, mentre il campionato spagnolo ha perso oltre il 20% d'interesse rispetto alla passata stagione. Tanto che per assistere all’atteso match Milan-Juventus, in programma a San Siro il prossimo 11 novembre, hanno acquistato il biglietto già 2.200 israeliani appassionati di calcio. Questo è "l’effetto CR7", come spiega il giornale.