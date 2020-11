Emergenza difesa in casa Juve. Oltre a Giorgio Chiellini, infatti, anche Leonardo Bonucci ha dato forfait nelle ultime ore. Il capitano bianconero è fermo per una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra accusata alla vigilia della sfida contro la Lazio, mentre l'ex Milan ha parlato ieri in conferenza stampa, spiegando: "Ho spinto tanto e stretto i denti negli ultimi 20 giorni, già con la Lazio nell'ultima mezz'ora sentivo fastidio. Purtroppo è un crescendo di dolore, sono costretto a fermarmi; a Torino valuteremo i tempi di recupero. Ci tenevo ad esserci ma purtroppo non sto bene". Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Bonucci potrebbe stare fermo almeno 20 giorni.