Non solo Sarri: dal Chelsea la Juventus vuole anche Emerson Palmieri. Il terzino sinistro italo-brasiliano ex Roma è una valida alternativa al sogno Marcelo. Sempre secondo Tuttosport, la Juve è pronta a pescare altri calciatori in uscita dal Real Madrid come Isco o James Rodriguez, nel mirino del Napoli.



Sul mercato inglese interessano Pogba e Trippier, quest'ultimo in alternativa a Semedo, Piccini e Hysaj per il dopo Cancelo.

Sul mercato italiano occhio a Chiesa, Zaniolo e Icardi, che dipende da Dybala e Higuain.