La Juve vuole puntellare la rosa nell’imminente mercato di gennaio. Una necessità che però non sarà un cappio al collo: verranno colte solo le occasioni giuste nelle posizioni che presentano lacune. Una delle priorità è così un terzino sinistro, il vice Alex Sandro mai realmente arrivato. Kurzawa, proposto dal PSG in un’ipotesi di scambio con De Sciglio, non interessa più di tanto ai bianconeri, che da tempo hanno un grande obiettivo per l’out mancino: