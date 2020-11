. Nemmeno le sessioni di mercato con la dirigenza bianconera che prende contatti con il suo entourage e il suo club (Roma prima, Chelsea poi) e il giocatore che accarezza l'idea di sbarcare a Torino: dovrebbe essere Federicola prima alternativa sulla carta, nei fatti Andrea Pirlo sta sperimentando altro per scelta e necessita, con l'ex viola che ora riflette sulla cessione per rilanciarsi.Schierato solo in EFL Cup e per uno spezzone di Champions sul campo del Krasnodar per un, l'italo brasiliano morde il freno e ha ormai deciso di valutare il mercato., in condizioni normali il suo posto tra i convocati di Roberto Mancini non sarebbe in discussione, ma non può di sicuro vivere una stagione intera da spettatore., la cessione rischia di diventare l'unica soluzione per tornare a giocare con continuità.considerando le evoluzioni del mercato di settembre. Certo, serve che quel muro tirato su dal Chelsea possa crollare. Riavvolgendo il nastro, dopo l'apertura al prestito proprio il caso Alonso aveva convinto i Blues a mischiare le carte, il tentativo di spingere verso Torino lo spagnolo aveva di fatto solo bloccato un'operazione mai davvero diventata calda come quella legata a Emerson Palmieri. Che: una sarebbe quella legata a uno scambio, in questo momento difficilmente collocabile.