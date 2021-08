(calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la seconda giornata di campionato nellaitaliana. Salutatoche è tornato al Manchester United, i bianconeri cercano la prima vittoria ufficiale della stagione contro i toscani, neo-promossi e sconfitti in casa dalla Lazio domenica scorsa, quando la Juve si è fatta rimontare sul pareggio per 2-2 a Udine.JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Chiesa. (A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Morata, Pellegrini, Bernardeschi, Rugani, Locatelli, Fagioli, Ranocchia, Kulusevski). All. Allegri.EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. (A disp. Brignoli, Furlan, Stulac, Romagnoli, Henderson, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli, Zurkowski, Vitti, Parisi, Pinamonti). All. Andreazzoli.