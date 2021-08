. Lo annuncia il club inglese tramite un comunicato."Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, previo accordo sulle condizioni personali e mediche. Cristiano, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, finora ha vinto oltre 30 importanti trofei durante la sua carriera, tra cui cinque UEFA Champions League, quattro Mondiali per club FIFA, sette scudetti in Inghilterra, Spagna e Italia e il Campionato Europeo con il Portogallo".