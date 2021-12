Se ci fosse stato bisogno di un’ulteriore prova della, pur in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo e al culmine di almeno quattro occasioni sprecate,Ovviamente, quelli che hanno la bontà di leggermi e di seguirmi sanno che. Infatti, oltre ad essere a distanza siderale dalla vetta, la Juve è scesa al sesto posto, due punti sotto la Fiorentina e può essere raggiunta, tra domani e lunedì, da Roma e Lazio, forse i club più deludenti della serie A.i: in tre anni ha cambiato tre allenatori e i due ultimi (Pirlo e Allegri), cioé quelli che hanno fatto peggio, sono stati una sua brillante idea.E se l’anno scorso, grazie al suicidio del Napoli all’ultima giornata (1-1 con il Verona), il quarto posto è arrivato come un autentico regalo,, quello buono per la Conference League.Certo, letta la formazione chei aveva allestito per la trasferta in laguna,. Invece no., le indicazioni che gli dà, le soluzioni di gioco che accompagnano i movimenti, l’idea generale di quel che deve essere un collettivo. Tutti requisiti che Allegri o ha perso (come penso io) o non ha mai avuto (lo dicono i più cattivi).Poi, purtroppo, il problema è scoprire che Pellegrini è diventato più bravo di Alex Sandro (un ectoplasma), che De Sciglio vale l’infortunato Danilo, che Bernardeschi è quasi un giocatore (ma non da Juve), che Rabiot, siccome non sa ancora quanto bravo può essere (Allegri dixit), resta un elemento senza qualità, che Cuadrado ormai non salta più nessuno (e sbaglia qualche gol di troppo).. Mercoledì, con il Malmoe, non stava bene, ieri ha sentito una fitta al ginocchio. Può un presunto campione del genere chiedere dodici milioni netti d’ingaggio senza gioca così poco e non sempre tanto bene?Uscito lui, è entrato un altro oggetto sconosciuto, ovvero iad un quarto d’ora dal termine. Gli è subentrato Kean (trenta milioni per riaverlo) e non l’ha presa mai., ma la sua girata sottorete (assist aereo di de Ligt da angolo battuto da destra) è finita alta.Dopo un altro calcio d’angolo, questa volta da sinistra, con Bonucci anticipato di un soffio, il Venezia (20’) si è affacciato in area avversaria con un’iniziativa personale di Toerset Johnsen, sventata con bravura e tempismo da de Ligt. I neroverdi, incoraggiati da qualche pallone conquistato a metacampo, hanno cominciato a mettere palloni in area, soprattutto grazie alle combinazioni del trequartista Aramu (Zanetti si è schierato con un 4-3-1-2) con Crnigoj (due tiri alti) e Henry (grande movimento).Tuttavia il controllo della partita era tutto della Juve che attaccava a sinistra grazie alla spinta ditanto è vero che tre minuti dopo, ancora Morata, questa volta servito bene da De Sciglio, ha concluso debole e centrale.. La galoppata solitaria del colombiano si chiudeva, però, con un tiro incrociato fuori di un nulla, anziché con un passaggio allo smarcatissimo Morata o allo stesso Locatelli che aveva seguito l’azione.. Infatti, appena nove minuti dall’inizio della ripresa, Locatelli ha contrastato troppo debolente Haps che ha servitoe Szczesny, coperto da Bonucci, ci ha messo solo la mano destra senza deviare.e un minuto prima dell’ora di gioco solo una strepitosa diagonale difensiva di Pellegrini ha tolto il pallone del sorpasso ad Henry, dopo una bella combinazione in area Busio-Aramu.per secondo giallo (fallo proditorio ai danni di Cuadrado), la Juve di lì alla fine ha avuto una sola opportunità di vincere (65’) con un tiro di Bernardeschi, da dentro l’area, deviato splendidamente da Romero.Fino alla fine c’è stato possesso palla e, negli ultimi dieci minuti, un assalto convulso dei bianconeri. Ma idee, come sempre, zero.Venezia-Juventus 1-1 (primo tempo 0-1)Marcatori: 32’pt Morata (J), 10’st Aramu (V)Assist: 32’pt Pellegrini (J), 10’st Haps (V)Venezia (4-3-1-2): Romero; Ebuehi (dal 34’st Mazzocchi), Modolo, Caldara, Haps; Ampadu (dal 19’st Tessmann), Crnigoj (dal 34’st Peretz), Busio; Aramu; Henry (dal 34’st Forte), Johnsen (dal 12’st Kiyine). All. ZanettiJuventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini (dal 31’st Alex Sandro); Rabiot, Locatelli (dal 42’st Soulé); Cuadrado, Dybala (dal 12’pt Kaio Jorge) (dal 31’st Kean), Bernardeschi (dal 31’st Bentancur); Morata. All. AllegriArbitro: ValeriAmmoniti: 15’pt Pellegrini (J), 41’pt Modolo (V), 5’st Caldara (V), 17’st Bernardeschi (J), 45’st Peretz (V)