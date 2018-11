Gli infortuni continuano a tormentare la Juventus. Dopo Bernardeschi, Emre Can e l'affaticamento di Pjanic, nuovo problema per Sami Khedira già rimasto ai box a lungo in questo inizio di stagione. Il centrocampista tedesco ha accusato un problema alla caviglia in allenamento durante la mattinata: l'ex Real Madrid entra così a rischio la sua presenza per la sfida contro la Spal. Saranno i controlli nelle prossime ore a chiarire le condizioni del tedesco, Allegri può perdere un'altra pedina fondamentale.



Questo il comunicato ufficiale del club: "Durante l'allenamento Sami Khedira ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, ha iniziato subito le cure del caso e verrà monitorato quotidianamente. La sua presenza contro la Spal è in forte dubbio".