Mattinata di esami allaper. Questa mattina, intorno alle 9.25, il colombiano ha lasciato il JMedical dopo aver sostenuto alcuni controlli sulle sue condizioni fisiche. Ricordiamo che Cuadrado ha saltato le amichevoli con Arsenal e Rijeka a causa dell'infortunio al ginoccjio e ha lavorato spesso a parte durante questa sosta. L'obiettivo è rientrare ed essere a disposizione di Allegri per la prima di campionato, fissata il 4 gennaio 2023, fuori casa contro la Cremonese. Gli esami al ginocchio non hanno dato esiti preoccupanti per il colombiano, ma il fastidio resta e il dubbio per il prossimo impegno anche. Nuovi aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.