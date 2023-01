Con un lungo e sentito post su Instagram, l'ex terzino della Juventusha voluto rincuorare i tifosi bianconeri e incoraggiarli a non lasciare la società in questo momento difficilissimo:“Buongiorno a tutti i miei cari juventini, a tutti i mieiperché devi esser un gobbo vero in questo momento. Io come ho sempre detto, questa è la differenza. È un momento difficile, siamo stati penalizzati e non è la prima volta. La riduzione di 15 punti fa male, però la colpa è di chi? Non sono qua per sputare su nessuno, è sempre colpa nostra. Chiedo una sola cosa a tutti i giocatori e dirigenti: di rispettare questa maglia, di dare tutto per lei. Mi ricordo il coro ‘Noi vogliamo undici leoni’. Non fate tornare il dio Pat… Parliamo seriamente,. Abbiamo mangiato tutti, per 9 campionati di fila. Quindi. È ferita ma quando tornerà - e tornerà, perché la storia non muore mai - poi non venite a piangere. Quindi io chiedo a tutti i gobbi veri di stare dietro questa Juve perché è facile amarla quando va tutto bene, è adesso che abbiamo bisogno di tutti. Quindi forza Juve, fino alla fine! I love this Vecchia Signora! Sono pazzo scatenato. Mi scuso per non aver fatto prima questo video, l’ho fatto con più calma con il cuore. Potevo mettere una foto ma no, ho detto quello che è nel mio cuore, questa è la cosa importante. Non vi ho mai dimenticato e non vi dimenticherò mai".