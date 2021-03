Exor ha annunciato di aver acquistato per 541 milioni di euro il 24% della maison francese di Christian Louboutin, affiancando lo stilista e il socio Bruno Chambelland, che resteranno azionisti di maggioranza.



La holding presieduta da John Elkann, che controlla anche la Juventus, cita espressamente l'obiettivo di espandere la presenza nell'ecommerce e in Cina. Si tratta del secondo acquisto in pochi mesi dopo la griffe cinese Shan Xia, di cui aveva rilevato la maggioranza per 80 milioni a inizio dicembre.