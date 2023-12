Non ci voleva. Aveva appena cominciato a ritagliarsi un po' di spazio in più,, ed ecco unnel match disputato dalcontro il Le Havre, che ha aperto la domenica di Ligue 1. L'ex centrocampista del Napoli,quando era ct della Spagna, si è visto scivolare in seconda linea nelle gerarchie dell'hombre vertical, ed è pertanto da considerarsi tra i papabili a lasciare la capitale anche in prestito nella prossima finestra di mercato, ma ultimamente il ballottaggio con Ugarte era meno a senso unico: 4 partite da titolare di fila con quella odierna.Ora, il problema alla spalla (braccio? Polso? Attendiamo gli accertamenti, il dolore era tanto e diffuso a giudicare dai gesti del calciatore) di cui è rimasto vittima in conseguenza di uno scontro di gioco al sesto minuto. Non si tratta sicuramente di una cosa banale, dato che oltre alla barella per uscire dal campo, è stato necessario un trasferimento. Inoltre, secondo l'AFP, l'omologo francese dell'ANSA,Lo status di seconda linea e la conoscenza del campionato italiano di Fabian lo rendono uno dei candidati ideali per la, in cerca di rinforzi non dispendiosi per un centrocampo in emergenza dopo le vicissitudini di Fagioli e Pogba e l'infortunio da cui Locatelli si sta riprendendo: lo spagnolo, così comedell'Atletico Madrid, ha esperienza e si può muovere, previo consenso del proprio club. Nel caso di Ruiz, meno titolare rispetto all'ex Udinese, si farebbe ancora più facile dato che non stiamo parlando di un caposaldo della mediana. Ora però c'è questo problema da valutare. Nel frattempo, la Vecchia Signora passa al vaglio le alternative.Con De Paul, uno dei nomi più caldi è quello di Lazar, nonostante l'Udinese stia cercando in ogni modo di alzare il muro e rimandare la cessione del serbo all'estate, dopo il collasso dell'affare con l'Inter a luglio scorso. Più indietro, ma ugualmente validi, i nomi dalla Premier di Kalvindel Manchester City e di Pierre-Emiledel Tottenham, con gli Spurs che però sono molto corti a centrocampo a causa delle indisponibilità. Per quanto riguarda Khephren, il Nizza sta giocando una grande stagione, e questo, unito al costo proibitivo del giocatore, dovrebbe rimandare a fine stagione qualsiasi accelerata.