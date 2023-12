Nella gara di Ligue 1 tra Psg e Le Havre si è infortunato il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz: l'ex Napoli, dopo un contatto con Kuzyaev al 6', è rimasto a terra, visibilmente dolorante a una spalla. Il giocatore ha chiesto immediatamente in campo e ha lasciato il terreno di gioco in barella, sostituito da Ugarte. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, soprattutto in vista di gennaio, dato che Fabian è sulla lista della Juventus per un colpo a centrocampo in prestito. .