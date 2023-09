Prendere due piccioni con una fava. O con un, se preferiamo. Soddisfare due necessità di due allenatori con una mossa sola, magari partorita oggi alla Continassa da Massimilianoe Luciano, presente all'allenamento della Juventus aperto ai media, oppure covata da tempo da Max e avallata da Luciano, che ha anche parlato faccia a faccia con l'ex Cremonese. NicolòE' stato questo, infatti, il ruolo ricoperto dal giovane centrocampista per tutta la seduta.Il metronomo al quale contendere il posto in questa nuova posizione, sia in bianconero sia in azzurro, è Manuel, che ha superato le divergenze con Roberto Mancini e si è preso le redini dei due reparti, in Nazionale in comproprietà con il romanista. E' pur vero che quest'ultimo non è propriamente un play basso, dunque è ragionevole pensare di potersi inserire, alla lunga, nel suo slot.Fagioli, esattamente come Miretti,: blindato con un rinnovo fino al, il calciatore ha ricevuto degli interessamenti dall'Inghilterra nel mese di luglio maPerché Fagioli è un patrimonio che Allegri ha saputo riconoscere fin da cinque anni fa. Era il settembree così parlava il tecnico livornese: ", è un piacere perché conosce il gioco. Ha i tempi di gioco giusti, come smarcarsi, quando e come passare la palla. Non ne escono tutti gli anni di ragazzi così". Vero, ma adesso questo talento ha bisogno di una consacrazione definitiva. E Il parere di, che di giocatori proiettati nell'Olimpo con uno spostamento definitivo in cabina di regia se ne intende () potrebbe essere risultato decisivo.