La Juventus è favorita per la vittoria della Coppa Italia. I bianconeri hanno battuto il Bologna negli ottavi di finale e sfideranno l'Atalanta ai quarti. ​I bianconeri aprono il tabellone 888sport.it, a 1,80. Dietro la squadra di Allegri, così come in campionato, inseguono Napoli e Inter, che potrebbero trovarsi di fronte in semifinale: un potenziale testa a testa che porta la quota sul successo a 5,50, sia per i nerazzurri che per i partenopei. Molto più distante, riporta Agipronews, il trio composto da Roma, Lazio e Milan, tutte e tre offerte a 12 volte la posta. A chiudere le due outsider della competizione: l’Atalanta pagherebbe 26,00, il colpo della Fiorentina è a 31,00.