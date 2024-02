Juventus su Felipe Anderson: la situazione

Marco Demicheli

Il mercato di gennaio è stato chiaro: Tiago Djalò anticipato rispetto all'estate e Carlos Alcaraz da scoprire, per capire se investire in maniera pesante su di lui la prossima estate. La Juventus, dal punto di vista delle trattative, è già nel 2024/25 e sta pensando a come impostare la prossima stagione. In attesa di capire chi sarà a guidare la squadra in panchina, dalle parti della Continassa stanno già lavorando a chi, quella rosa, la dovrà comporre. E il primo pensiero è su chi potrà rinforzarla a parametro zero. Come Felipe Anderson.



OCCASIONE A ZERO - Esperienza, fantasia, dribbling, assist e gol. Questo è tutto quello che il brasiliano potrebbe portare in bianconero. Come opportunità, a scadenza di contratto con la Lazio, le sue qualità fanno gola a tanti. Anche ai bianconeri, che da qualche settimana sono in contatto con gli agenti del classe '93. Senza aver ancora definito un accordo totale tra le parti, ma con la volontà di provare ad avvicinarsi.



CONTATTI IN CORSO - La Juve ragiona su tre anni di contratto, con un ingaggio superiore ai tre milioni. Non una cifra fuori mercato, motivo per cui anche la Lazio non molla e spera ancora di ottenere il sì al rinnovo. La corte della Juve e la prospettiva di far parte di un club così importante, pronto a tornare in Champions League, stuzzica l'ex Santos. Che ragiona e riflette, mentre le trattative per il suo futuro proseguono.