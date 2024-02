Udinese, Lucca convince tutti: Spalletti, il Pisa e l'idea per l'estate

Marco Demicheli

Aveva tanta fame e voglia di riscatto Lorenzo Lucca. La scorsa stagione all'Ajax, da primo italiano nella storia dei lancieri, poteva essere quella della sua esplosione, in un club storico e tra i più importanti d'Europa. E invece l'annata non è andata secondo le aspettative e così lo scorso giugno gli olandesi hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto da dieci milioni di euro previsto dagli accordi col Pisa, rimandando il classe 2000 in Toscana.



L'IDEA PER L'ESTATE - Una permanenza, quella sotto la Torre, durata poco. Nonostante la stagione in ombra ad Amsterdam, su Lucca c'era l'interesse di diverse società di Serie A. Dal Bologna che già aveva pensato a lui in passato all'Udinese, che è riuscita a vincere questa corsa e ad assicurarsi il centravanti piemontese. Che in campo ha ripagato la fiducia segnando fin qui sette gol e fornendo tre assist tra campionato e Coppa Italia. Numeri che hanno attirato anche l'attenzione di Luciano Spalletti, che spesso ha parlato di Lucca in ottica Nazionale, e hanno convinto l'Udinese. Entro fine giugno i friulani possono riscattare il gigante dal Pisa pagando 7.5 milioni di euro, che si andrebbero ad aggiungere ai 500 mila già versati per il prestito. La voglia di trattenere Lorenzo c'è, i contatti per provare ad avere uno sconto sono già partiti...