Dalla crescita del calcio femminile a quella strettamente legata alla Juventus. Sara Gama è la rappresentante di più movimenti, al Salone del Libro però è ospite in quanto “orgogliosamente friulana”. Con Paolo Condó ha attraversato le tante forme della sua carriera: dall’esperienza all’estero al ritorno in Italia. “È ora che si riduca il gap tra noi e gli altri paesi”, e il riferimento va chiaramente alle big d’Europa, dove punta ad essere con costanza anche la Juventus.



A proposito: la stagione delle bianconere non è finita. Ad attendere Gama e compagne la finale di Coppa Italia, sabato contro la Roma: “C’è sempre in palio un trofeo, senza andare troppo oltre. Il nostro è un percorso e la voglia di vincere c’è sempre”, ha raccontato a Calciomercato.com a margine dell’evento. Ecco il video completo di tutte le parole del capitano bianconero: