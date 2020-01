Rita Guarino, coach della Juventus femminile, parla a La Stampa del movimento italiano, partendo dall'esperienza del club bianconero: "La Juve ha iniziato con motivazioni forti. Non è mai stato un esperimento o un tentativo ma un' idea chiara. La forza di un brand sta anche nel riempire un foglio bianco e non è solo di disponibilità economica, ma progettualità e lungimiranza".



LO STUPORE - "Cosa mi ha più stupita? Vedere l'Allianz pieno contro la Fiorentina l'anno scorso. Sarei stata felice di avere 15.000 spettatori. È stato il presidente a decidere di aprire tutti i settori ed era sicuro di sé".



LE JUVENTINE AL MONDIALE - "Sono tornate diverse, quell'esperienza ha galvanizzato l'ambiente. È stata un' estate epocale dal punto di vista socioculturale, una partita che però non è vinta. Bisogna giocarsela".



SUL CALCIO FEMMINILE - "Lo scetticismo è sempre lì, però il calcio femminile può trovare terreno dove il lato maschile fatica. Non vedo tante famiglie a seguire gli uomini, da noi ci sono, mentre il calciofilo italiano fatica a trovarci interessanti".



L'ADDIO DI ALUKO - Aluko, attaccante che ha lasciato la Juve di recente, si era lamentata della città di Torino: "Purtroppo non avevo idea del suo stato d' animo e non so se si tratta di percezioni o di fatti, non c' è stato modo di confrontarsi. Se avessimo saputo l' avremmo sostenuta."



LA FRASE - "Quanto ha fatto male la frase sulle 'quattro lesbiche'? stata una fortuna. Il presidente della lega dilettanti che se ne esce così... Era talmente abnorme da imporre una reazione. È stata una manna, la domanda vera è quanto ci avremmo messo ad arrivare dove siamo senza la frase?".



SUL PROFESSIONISMO - "L'emendamento? È un passo, non la soluzione. Mancano troppe tappe intermedie per poterlo considerare l' inizio del professionismo".