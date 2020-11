Filtra fiducia dalla Continassa per quel che riguarda le condizioni di Leonardo Bonucci. Il suo ritorno in campo era stato ipotizzato per un periodo compreso tra la sfida di campionato con il Benevento e l'incontro di Champions League con la Dinamo Kiev. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Bonucci potrebbe bruciare le tappe e rientrare nella lista dei convocati già per il match di sabato.