La Juventus ieri sera all'Allianz Stadium ha compiuto un molteplice passo avanti: oltre a qualificarsi con due partite d'anticipo per gli ottavi di Champions, la vittoria per 4-2 sullo Zenit permette alla squadra di Allegri di mettere a referto un successo di "lungo muso" e ritrovare alcuni capisaldi di cosa dovrebbe essere una big. La speranza è che, messa a segno una bella vittoria dopo le ramanzine allegriane e il mini-ritiro, i giocatori non ricadano ​nella stessa spirale di delusione e indifferenza.