Un lampo dal sapore del passato, con l'ombra di papà Enrico che si è allungata sul destro potente e a giro cheha trovato dal limite dell'area di rigore e che ha consentito alladi illudersi nella gara poi pareggiata con tanti rimpianti contro. No, non ci soffermeremo sulla discussa occasione del rigore conquistato e poi fallito da Cristiano Ronaldo, bensì sul rendimento che, a prescindere dall'episodio,Con il gol segnato all'Atalanta, infattiz ad essere entrato attivamente in almeno 6 gol in questa stagione con 2 gol e 4 assist. Eppure non è solo questo dato a far balzare l'esterno ex-Fiorentina fra i giocatori più importanti della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. In questa Serie A è infattisoltanto a -2 da Mkhitaryan che guida la classifica ed è in top 20 sia per(con efficienza che lo premia rispetto ai cross tentati in cui è solo in top 40). Lo stesso discorso vale anche per ie riusciti in cui si piazza in top 20.che pochi altri riescono a garantire a Pirlo in questa rosa e che la Juventus si aspettava e si aspetta di trovare ad esempio insenza grossi riscontri, almeno finora. Insomma le valutazioni su di lui sono ampiamente positive,Sicuramente vale i, va ricordato, scatta al raggiungimento nell'arco del biennio di determinate condizioni (fra cui il raggiungimento di 10 gol o 10 assist per cui sembra ben indirizzato dopo solo 3 mesi) ed è quantificato in 40 milioni pagabili in 3 anni più altri 10 di bonus.più di quanto il PSG ha pagato, più di quanto il Bayern Monaco ha pagato per Leroy, più di quanto il Chelsea ha sborsato per Timoe, soprattutto più di quanto costerà Alvaro Morata in caso di riscatto dall'Atletico Madrid. Ne valeva la pena? Ditecelo rispondendo al nostro sondaggio.