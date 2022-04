Mancano poche ore alla semifinale dello Stadium: nella serata di stasera si deciderà chi tra Juventus e Fiorentina raggiungerà l'Inter per disputarsi la finale di Coppa Italia, in programma l'11 maggio. In vista dell'atto finale in programma all'Olimpico, alcuni giocatori che saranno protagonisti stasera dovranno però fare particolare attenzione: sono infatti otto i diffidati che potrebbero scendere in campo, cinque solo tra le fila viola. Si tratta di Giacomo Bonaventura, Alfred Duncan, Igor, Nikola Milenkovic, Lucas Torreira a cui andrebbe aggiunto Gaetano Castrovilli, che non sarà però della gara a causa del grave infortunio riportato contro il Venezia. Nella Juve sono tre invece i giocatori (tutti difensori) che con un'ammonizione stasera salterebbero la finale, ovvero Alex Sandro, Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini.