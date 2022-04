Juventus-Fiorentina 2-0 (and. 1-0)



Marcatori: pt 32' Bernardeschi; st 50' Danilo.

Assist: st 50' Cuadrado.

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio (34' st Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi (37' st Chiellini), Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic (37' st Kean), Morata (21' st Dybala). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Pellegrini, Rugani, Soulé, Miretti. All. Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti (24' st Callejon), Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Ikoné (34' st Maleh), Torreira (1' st Amrabat), Duncan (34' st Piatek); Nico Gonzalez, Cabral, Saponara (18' st Sottil). A disp. Terracciano, Rosati, Bonaventura, Terzic, Odriozola, Nastasic, Kokorin. All. Italiano.

Arbitro: Doveri di Roma1.

V.A.R.: Banti di Livorno.

Ammoniti: pt 47' De Sciglio (J); st 28' Martinez Quarta (F).