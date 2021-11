L'allenatore Beppe Iachini ha dichiarato a Tuttosport: "Dybala e Vlahovic sono gli uomini simbolo di Juventus e Fiorentina, lo dicono i numeri e le loro indubbie grandi qualità. Hanno talento, fame, giocano per la squadra, sono due bravi ragazzi ai quali sono rimasto molto affezionato, hanno personalità e possono crescere ancora tantissimo".



"La Juventus fa bene a tenersi stretto Dybala. Anche Vlahovic è un grandissimo talento. Quando arrivai a Firenze, Dusan aveva già esordito in A e fatto i primi gol, ovviamente era ancora acerbo e inesperto. Poi a fermare la sua crescita ci furono lo stop per la pandemia e lui che si prese il Covid. All’inizio del campionato successivo lo dovetti alternare con Kouamé perché la condizione di tutti non era ottimale. Quando tornai a marzo, dopo l’esonero, era esploso e ne fui felice: era più sicuro, determinato. Ho lavorato con tanti grandi attaccanti: Belotti, Icardi, Eder... Vlahovic è tra i migliori".



"Vlahovic e Dybala insieme alla Juve? Non voglio né posso entrare nelle dinamiche contrattuali, però Paulo sta bene dove si trova e sarebbe bello vedere Dusan ancora a lungo in viola".

"Chiesa? Quando arrivai alla Fiorentina era un po’ giù di morale, ci parlai dandogli fiducia e schierandolo anche in attacco. Alla fine segnò 11 gol battendo il proprio primato personale. Resta un esterno ma mi fa piacere vedere che anche Mancini in Nazionale lo impiega talvolta più avanzato. Il gol è nelle sue corde".