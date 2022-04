Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha suonato la carica oggi in conferenza stampa. Domani i viola faranno visita alla Juventus per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, che riprenderanno dall'1-0 dell'andata, ottenuto dai bianconeri grazie ad uno spunto di Cuadrado che ha causato l'autogol di Venuti. Anche in campionato, la Juve ha vinto con un gol del Colombiano.



Interpellato su come si ferma l'esterno di Allegri, Italiano si è lasciato andare ad una battuta: