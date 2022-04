Juventus-Fiorentina è la seconda semifinale di Coppa Italia. Dopo lo 0-1 per i bianconeri del “Franchi”, allo “Stadium” va in atto il match che deciderà la sfidante dell’Inter nell’atto conclusivo della competizione, previsto per il prossimo 11 maggio. A dirigere la sfida ci sarà Doveri della sezione di Roma, assistito da Peretti e Bresmes, mentre il VAR è Banti di Livorno.



Come sempre, analizzeremo gli episodi più importanti nella nostra moviola.



9' ALEX SANDRO RISCHIA IL GIALLO: il terzino brasiliano entra in ritardo su Nico Gonzalez, che chiede l'ammonizione a Doveri senza essere accontentato.



3' VIOLA VICINI AL GOL, PERIN CHIEDE IL FALLO: sul corner da sinistra di Biraghi, Perin non trova la palla, forse ostacolato da Martinez Quarta, con la palla che viene poi calciata da Torreira verso la porta. Cabral, in fuorigioco, ribatte poco prima della linea.