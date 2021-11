è il big match di questo sabato di Serie A. Una sfida ricca di intrecci e rivalità e che spesso ha portato con sé anche grandi polemiche. Come semprevi offre la Moviola Live della gara.SOZZAALASSIO – MONDINIV: MASSIMIVAR: DI PAOLOAVAR: BACCINIGiusto il giallo a Martinez Quarta che a centrocampo, da dietro, "stecca" Alvaro Morata.Ammonito Danilo per fallo tattico su Castrovilli nella trequarti bianconeraSozza fischia la fine del primo tempo, ma trattiene le squadre in campo perché c'è un check del var su un possibile rigore. Su calcio di punizione dalla sinistra, Danilo salta in maniera scomposta e colpisce la palla con la mano a braccio largo davanti a sé. La review del Var però considera congrua la posizione del braccio di Danilo e alla fine dopo una lunga attesa il rigore non viene concesso.Manca un giallo a Milenkovic che prova a fermare Morata deviando il pallone con braccio largo. Sozza dà il vantaggio perché la palla resta nella disposizione dello spagnolo che calcia e sfiora il gol, ma si dimentica di ammonire il difensore.Giallo a Milenkovic che stende McKennie a centrocampoEspulso Nicolini, vice allenatore di Italiano​Chiesa se ne va, Milenkovic allunga la gamba e anche se il contatto è lieve, per Sozza l'intervento è da secondo giallo e quindi da rosso. Il var non può intervenire in questi casi, nonostante il centrale serbo non voglia uscire dal campo.Annullato il gol dell'1-0 di Alvaro Morata. Al momento del cross dalla destra, infatti, la punta spagnola è leggermente in posizione di fuorigioco immediatamente rilevata dall'assistente e confermata dal Var.Durante l'azione del gol annullato, brutto intervento di Nastasic su Locatelli che Sozza sanziona col giallo. Check del var per un possibile, rosso, ma la decisione rimane quella del campo.