C'è il marchio di Cristiano Ronaldo, come sempre, anche in questa vittoria ed è record per quel che riguarda la storia bianconera: raggiunto Trezeguet a nove giornate consecutive in gol. Diverte Douglas Costa, con Szczesny che ci mette le mani ogni volta che serve. Nella Fiorentina bene la coppia di centrocampo Benassi-Pulgar, troppo leggera quella in attacco Cutrone-Chiesa. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Fiorentina 3-0



Juventus

Szczesny 6,5: strepitoso al 22' sulla doppia deviazione di tacco di Benassi e Chiesa, fa sempre buona guardia.

Cuadrado 6: la Fiorentina gli concede campo, lui se lo prende tutto.

De Ligt 7: dominante su ogni palla alta, un mese di riposo e il ritorno sul centrodestra sembrano essere stati gli ingredienti per rilanciarlo ad alti livelli. Il gol è il giusto premio.

Bonucci 6,5: un po' nervoso, ma è decisivo su Chiesa lanciato a rete quando il risultato era di 0-0.

Alex Sandro 6: accompagna l'azione e difende con ordine.

Bentancur 6,5: la presenza di Douglas Costa lo costringe a tenere molto la posizione, lo sa fare alla grande. Si procura un rigore generoso, ma la serpentina rimane tra le perle del match.

Pjanic 6: alla fine è sua la giocata decisiva, ma resta al di sotto degli standard di inizio stagione.

Rabiot 7: sta crescendo a vista d'occhio, il sorpasso su Matuidi sembra imminente. E lo Stadium lo applaude al momento del cambio (43' s.t. Matuidi s.v.: fischiato, ingiustamente).

Douglas Costa 7: palla al piede fa quello che vuole, molto più spettacolare che incisivo ma è da lui che nascono tutti i pericoli (38' s.t. Bernardeschi s.v.).

Higuain 6: spalle alla porta non sbaglia un pallone, però non punta mai Dragowski (22' s.t. Dybala 6: entra con voglia e spirito di sacrificio)

Ronaldo 7: si sbraccia e si dimena per una serie di contatti non sanzionati, dal dischetto poi è una sentenza ed eguaglia Trezeguet come bianconero a segno per più giornate consecutive in serie A (nove).



All. Sarri 6,5: la Juve gioca bene ma non azzanna la partita, il ritorno al successo è in ogni caso un segnale postivo.



Fiorentina

Dragowski 6: super sul piattone sottomisura di Higuain, non può nulla sui rigori.

Ceccherini 5,5: si arrangia senza andare troppo per il sottile, punito per un braccio largo su Bentancur.

Pezzella 5,5: il suo braccio largo condanna la Fiorentina alla sconfitta.

Igor 5,5: debutto non semplice, dalle sue parti si aggira Douglas Costa.

Lirola 6: si annulla con Alex Sandro (44' s.t. Agudelo s.v.).

Benassi 6: quando arma il destro è spesso pericoloso.

Pulgar 6: direttore d'orchestra nella doppia fase.

Ghezzal 5,5: fuori posizione e fuori partita (15' s.t. Vlahovic 5,5: non si vede mai)

Dalbert 6: prova a limitare i danni.

Chiesa 5,5: quando ingrana la marcia giusta son dolori, ci riesce troppe poche volte.

Cutrone 5,5: puntualmente anticipato dai centrali bianconeri (28' s.t. Sottil 6: uno spezzone in cui fatica a entrare in partita).



All. Iachini 6: la Fiorentina viene allo Stadium e fa la partita che deve, di contenimento e ripartenza. Risultato forse troppo severo.