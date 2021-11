; out Szczesny, si fa trovare prontonel finale del primo tempo rischia grosso dopo averci messo spesso una pezza.Chiellini si ferma nel riscaldamento, gioca lui e superata qualche incertezza iniziale poi tiene botta.partenza super, ma buca un pallone che rischia di costare caro.dalla sua parte si passa troppo facilmente (1' stuna grande occasione, la spreca).il migliore della Juve dalla cintola in su, nel primo tempo è l'unico a rispondere colpo su colpo ai viola.sempre più leader a centrocampo, lavoro oscuro ma fondamentale.: comincia anche bene, poi ripiomba nelle solite incertezze e imprecisioni (34' stla risolve lui).quella corsa in più, alla fine, deve farla sempre lui. Poi si infiamma e costringe Milenkovic al rosso, facendo tremare la traversa poco dopo a Terraciano battuto. Gli manca solo il gol, quando si accende cambia la Juve.: stavolta non c'è, dopo una serie di prestazioni da migliore questa volta finisce spesso nella terra di nessuno (47' st Bentancur sv).fa e disfa, alla fine però non vede mai la porta. E se sul più bello è sempre in fuorigioco, non può essere solo sfortuna (44' st).All.: premiato oltre i suoi meriti, la Juve dorme e pensa solo a non prenderle per troppo tempo. Chi vince ha sempre ragione, in questo caso la ragione è solo quella del risultato.prende gol sul proprio palo, Cuadrado tira forte ma è quasi a fondocampo. Rovina così una prova quasi perfetta sua e della difesa violaquando spinge è una spina nel fianco, rivedibile in fase di non possesso.domina per un'ora, poi comincia ad andare fuori giri e lascia in dieci i suoi.Dybala non lo salta mai.quando entra Cuadrado non capisce più niente.di esperienza e senso tattico vince il duello con Rabiot (34' st).detta i tempi senza strafare (18' stentra malissimo).: non è semplice tenere il ritmo di McKennie, ma ha grande qualità (34' st).: da sempre bestia nera della Juve, manda spesso in tilt Alex Sandro (29' stdeve alzare la diga nel concitato finale).è forte, si vede. Ma questa volta viene sovrastato da De Ligt.crea superiorità numerica appena può, completamente rigenerato da Italiano (29' st: non aiuta Vlahovic in alcun modo).All.la incarta almeno finché la Fiorentina è in 11, la sua squadra ha comunque sempre le idee chiare. Punito, ma meritava almeno un punto.